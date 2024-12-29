В России увеличили возможности граждан для получения бесплатных социальных услуг

Кабинет министров РФ расширил список доходов, которые не будут учитываться во время оценки нуждаемости в социальных услугах, оказываемых бесплатно. Об этом сообщило РИА Новости.

Журналисты сослались на заявление, сделанное Министерством труда.

«Предлагается не учитывать целый ряд единовременных и целевых выплат, доходы от трудовой деятельности граждан с инвалидностью, проживающих в социальных стационарах и средства социального контракта», — указали представители данного ведомства.

Так из этих доходов исключат заработок от работы в государственных и муниципальных учреждениях, различные целевые субсидии и материнский капитал, налоговые вычеты и выплаты по уходу, которые получают неработающие граждане.

Отдельно отмечено, что теперь при расчете подушевого дохода будут брать самого человека, его мужа либо жену, а также детей. Если же дети обучаются на очной форме, то их станут учитывать до достижения ими возраста в 23 года. Все это объяснено тем, что основные получатели подобных социальных услуг — это пожилые люди, семьи с детьми, а также граждане с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что президент Путин своим указом утвердил ежемесячные выплаты детям тех военных, которые попали в плен. Им станут выдавать средства в размере прожиточного минимума для детей, установленного в соответствующем регионе России.