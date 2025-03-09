В России увеличился спрос на вегетарианскую еду

Более половины россиян (58%) увеличили расходы на покупку растительных продуктов за последние три месяца, сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование Роскачества. По мнению экспертов, такие показатели свидетельствует о растущем интересе к вегетарианскому питанию в стране.

Основным фактором, определяющим выбор вегетарианских продуктов, стали стремление разнообразить свое питание, рассказали 56% респондентов. Кроме того, 20% участников опроса отметили, что вкус растительной пищи играет важную роль, а 12% — ориентируются на рекомендации врачей по здоровому питанию. Лишь 2% опрошенных следуют строгим принципам вегетарианства.

Среди самых востребованных растительных товаров выделяются продукты, заменяющие молочные — 32% опрошенных предпочитают растительные молочные заменители, а 28% — выбирают разные виды растительных напитков.

Также выросла и популярном растительного мяса. Его предпочитают 22-23% респондентов. Кроме того, 19% граждан перешли к употреблению напитков на растительной основе.

Среди типов вегетарианского питания среди россиян наиболее популярны лактоововегетарианство (24%). лактовегетарианство (11%), веганство (11%), ововегетарианство (8%). 46% респондентов рассказали, что не придерживаются ни одной из систем питания.

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