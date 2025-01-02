В России в приоритетном порядке рассмотрят законопроект о запрете иностранных слов

Сайт нижней палаты парламента со ссылкой на заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина сообщает, что профильному комитету поручили рассмотреть законопроект о защите русского языка в первую очередь.

Законопроект предполагает, что под запретом будет использование англицизмов и иностранных слов в публичном пространстве. Русские слова обяжут включать везде, где ранее были или могли быть переделанные забугорные выражения. В том числе это касается наименований жилых комплексов, районов, поселений и даже улиц. Ограничения существенные: заведения также не смогут использовать вывески и надписи на иностранных языках.

«Законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов проработаем и рассмотрим в приоритетном порядке. Нам необходимо беречь и развивать русский язык как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия», — цитируются слова Володина.

Ранее сообщалось, что в России по поручению Владимира Путина введут в вузах единый вступительный экзамен по русскому языку для иностранцев.