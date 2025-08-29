В России включили риски попадания дронов в квартиру или машину в страховку

Страхование имущества от последствий падения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) стало актуальной услугой на рынке, пишет «Фонтанка». Выплаты гражданам в связи с таким риском, согласно исследованию страховых компаний, уже увеличились на 30%.

Так, например, вероятность попадания беспилотника в конкретную квартиру в Ленинградской области или Санкт-Петербурге оценивается экспертами как относительно невысокая и составляет от 0,02% до 0,06%.

В это же время в южных регионах страны, где атаки беспилотников происходят чаще, этот показатель значительно выше и может достигать 0,8%. В ответ на запрос рынка крупные страховые компании включили риск повреждения имущества от БПЛА в стандартное покрытие или разработали специальные продукты.

Теперь официально оформить защиту можно в большинстве крупных страховых компаний. К примеру, одна из них предлагает специализированное страхование от БПЛА для частных домов и сооружений. Страховка от другой фирмы включает этот риск в стандартное каско для автомобилей.

Стоимость полиса для физических лиц в среднем составляет 0,1% от стоимости объекта страхования для частного дома и 0,05% для квартиры. При этом средняя выплата составляет примерно 60 тыс. руб.

При оформлении страховки специалисты рекомендуют обращать особое внимание на несколько ключевых моментов. Необходимо тщательно обдумать страховую сумму, убедиться, что в договор включен именно риск «Столкновение, удар», а также заранее уточнить перечень необходимых документов для получения выплаты.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 54 украинских БПЛА.