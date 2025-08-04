В России вновь захотели ограничить срок эксплуатации автомобилей

В России рассматривают возможность ввести ограничение на эксплуатацию легковых автомобилей сроком в 30 лет. Как сообщил портал «За рулем», такая возрастная отметка уже фигурирует в ГОСТе, определяющем раритетные и классические транспортные средства.

Концепция принудительного ограничения срока службы автомобилей не является новой, впервые она была озвучена еще в 2013 году. Тогда речь шла о коммерческом транспорте малой грузоподъемности, и Минпромторг считал, что срок службы «Газелей» не должен превышать семи лет.

Позже аналогичное предложение поступило от комитета Госдумы по промышленности, но, к счастью, оно не получило дальнейшего развития. В 2021 году глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что эта идея является актуальной и способна активизировать российский рынок. Вопрос остался на повестке дня.

Предполагается, что по истечении 30-летнего срока владелец автомобиля должен будет либо утилизировать его, либо пройти платную экспертизу для подтверждения статуса классического или раритетного автомобиля, что позволит продолжить его использование.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о повышении госпошлин для автовладельцев и мигрантов.