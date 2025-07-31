Путин подписал закон о повышении госпошлин: сколько теперь платить за авто и документы

С 1 сентября автовладельцы и мигранты столкнутся с резким ростом госпошлин — Владимир Путин подписал закон, который увеличивает стоимость оформления ПТС, водительских прав, регистрации авто и миграционных документов. Об этом сообщает РИА Новости.

С 1 сентября в России вступают в силу новые тарифы на государственные пошлины для автовладельцев и мигрантов. Изменения затронут практически все основные документы: стоимость ПТС вырастет с 800 до 1200 руб., внесение изменений в техпаспорт подорожает до 525 руб., а пластиковое свидетельство о регистрации авто теперь будет стоить 4500 руб. вместо прежних 1500.

Водителям также придется раскошелиться: национальные права нового поколения обойдутся в 6000 руб., а международное удостоверение подорожает до 3200 руб. Для мотоциклистов и владельцев прицепов госпошлина за номера увеличится на 50%.

Мигрантов ждут не менее серьезные изменения: постановка на учет по месту пребывания теперь будет стоить 500 руб., а продление срока временного пребывания — 1000 руб. Регистрация по месту жительства подорожает более чем вдвое — до 1000 руб. Также вводится новая пошлина за патент для иностранных работников — 4200 руб.

Власти объясняют повышение необходимостью усиления контроля за миграционными потоками и модернизацией системы выдачи автодокументов. Исключение сделано только для участников эксперимента по учету иностранцев — они смогут оформлять документы по старым тарифам.

Ранее сообщалось о том, что депутаты предложили установить дни бесплатной парковки по всей России.