В России впервые привлекли к ответственности школьницу за публикацию видео с работой ПВО

В России зафиксирован первый прецедент привлечения к ответственности несовершеннолетней за размещение в интернете видеозаписи с работой системы противовоздушной обороны. Инцидент произошел в Кирове Калужской области, о чем сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Подросток, чье имя не разглашается, выложила в одном из местных сообществ кадры, на которых было запечатлено уничтожение украинского беспилотника в районе расположения местного военного аэродрома. Материал, содержащий потенциально чувствительную информацию, быстро привлек внимание правоохранительных органов.

Сотрудники установили личность автора публикации и посетили ее семью. С родителями девочки была проведена профилактическая беседа с участием инспекторов по делам несовершеннолетних.

По итогам визита на взрослых был составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка. Санкция статьи предусматривает для них штраф в размере двух тысяч рублей.

