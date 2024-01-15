В России впервые создали уникальный бионический протез органа слуха

Пермские и московские специалисты смогли разработать электронно-механическое устройство в форме уха, которое позволит человеку лучше слышать. Об этом сообщает сайт aif.ru .

Бионический протез уха сделан из силикона. Он позволяет людям с частичной или полной утратой слуха. В России такой естественный и удобный протез сделали впервые. В других странах применяют устройства для улучшения слуха, но они выглядят как аппараты и выделяются. Только российским ученым удалось сохранить и эстетический вид разработки, и сделать ее функциональной для пользователя.

Как отметил специалист Алексей Еловиков, поможет такой протез даже людям с атонией — тяжелым врожденным пороком развития наружного уха, при котором ухудшается слух и речевые навыки.

«Пациенту не придется проходить через хирургическую операцию по созданию искусственного слухового прохода, имеющую большой риск осложнений и рецидивов патологии. Чтобы установить протез, в череп вживляют импланты-крепления, эта операция несложная и проходит под общим наркозом», — отметил Еловиков, представляющий Пермский государственный медицинский университет.

Формируют целую базу с заготовками ушных раковин, которые планируют подбирать индивидуально под каждого пациента. Однако это потребуется в особых случаях: остальное производство будет серийным и идентичным.

Сейчас уникальная отечественная разработка должна пройти клинические испытания. В перспективе такой протез поможет очень многим людям с утраченным слухом.

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