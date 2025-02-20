В России впервые за шесть лет выросло число пенсионеров

Число пенсионеров, которые стоят на учете в Социальном фонде, на протяжении 2024 года выросло почти на 100 тыс. человек. Это произошло впервые за последние шесть лет. Об этом сообщил РБК.

Издание привело цифры статистики. По ним число пенсионеров, зарегистрированных в Социальном фонде России, на 1 января 2025 года составляло 41,7 млн человек. Годом ранее их было на 94 тыс., или на 2%, меньше. Этот показатель не включает в себя тех, кто проживает в новых регионах РФ, а также пенсионеров из силовых и правоохранительных ведомств.

Позитивная динамика в этой сфере отмечается впервые с 2018 года. Тогда количество пенсионеров выросло на 361 тыс. человек на протяжении одного года. Позже их число неуклонно сокращалось. Это происходило как из-за пандемии COVID-19, так и из-за повышения пенсионного возраста. К примеру, за 2023 год число пенсионеров упало в РФ на 300 тыс. человек.

Ранее приводились данные Росстата, по которым индексация пенсий серьезно отстает от роста зарплат. По этой информации, покупательская способность пенсионеров в четыре раза ниже, чем у работающего населения.