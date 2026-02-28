В России вводят обязательные вывески на кириллице с 1 марта
Депутат Кошелев: за иностранные вывески без кириллицы начнут штрафовать
Фото: [Медиасток.рф]
С 1 марта в России начинают действовать новые требования к оформлению вывесок, информационных табличек и названий жилых комплексов — они должны быть выполнены на кириллице. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
По его словам, изменения направлены на поддержку национально-культурной идентичности и предполагают сокращение использования иностранных слов в общественном пространстве. Основная информация на вывесках и указателях теперь должна размещаться на русском языке.
Парламентарий пояснил, что использование иностранных надписей полностью не запрещается, однако они могут размещаться только в дополнительном формате — более мелким шрифтом под текстом на кириллице.
При этом новые нормы не распространяются на зарегистрированные торговые марки и бренды: их названия переводить на русский язык не требуется.
За несоблюдение установленных требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Закон уже вступает в силу и подлежит применению на всей территории страны.
