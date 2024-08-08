В России введен новый миграционный режим высылки иностранцев

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон. Документ опубликован на портале правовой информации.

Режим предусматривает ограничение отдельных прав и свобод для высылаемых граждан.

Кроме того, закон сократил срок временного пребывания иностранных граждан без визы до 90 суток в течение года. Ранее прибывшие из стран, с которыми у России безвизовый режим, могли находиться в стране 90 суток в течение полугода.

Контролируемые лица обязаны информировать органы МВД о своем местонахождении.

Ранее президент РФ подписал закон о праве полиции выдворять иностранных граждан за пределы страны.