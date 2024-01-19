В РФ введут обязательный учет россиян, проживающих за границей

В связи с изменением миграционной политики в России власти разрабатывают новые правила. Среди них — обязательный консульский учет своих граждан, уехавших за границу. Об этом сообщает РИА Новости .

Пока документ находится на стадии разработки. Его могут представить в 2024-2025 годах в рамках плана по изменению государственной миграционной политики страны.

Будет определено понятие гражданин России, который постоянно находится в стране, или живет за ее пределами. Целью станет наделение этих лиц конкретным правовым статусом. Всех россиян, которые уехали из страны, обяжут отмечаться в консульствах. Это позволит вести учет граждан за рубежом. Поручение разработать документ дали МВД РФ.

Ведомство также займется изменением некоторых правил, по которым иностранцам дают убежище в стране и помогают в их адаптации. В частности ответственные лица должны исключить ситуации, когда гражданин другого государства злоупотребляет правом на убежище в РФ.

Ранее сообщалось, что в Финляндии предложили стрелять в мигрантов, незаконно пересекающих границу.