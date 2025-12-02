В России ввели обязательный триколор на автомобильных номерах

В России автовладельцы могут устанавливать на свои машины номерные знаки практически любой формы — закон этого не запрещает. По словам автоюриста Сергея Радько, если штатное место на автомобиле квадратное, как у некоторых импортных моделей, можно смело заказывать двухстрочный знак. Прямоугольные классические номера тоже допустимы — выбор зависит от конструкции авто и личных предпочтений. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что свобода в форме заканчивается там, где начинается содержание. Содержание знака строго регламентировано. Буквы и цифры должны полностью совпадать с данными, выданными ГИБДД, а внешний вид — соответствовать ГОСТу. С начала 2025 года обязательным элементом стал российский триколор. Фон остается белым, символы — черными. Никакие посторонние рисунки, цвета или украшения, разрешенные в некоторых других странах, у нас недопустимы.

По мнению автоюриста, нарушение этих правил ведет к серьезным последствиям. Если знак просто загрязнен или плохо читается, водителю грозит предупреждение или штраф 500 рублей. Но умышленное видоизменение — например, закрытие части символа — уже карается штрафом в пять тысяч рублей или лишением прав до трех месяцев. Применение устройств для сокрытия номеров или установка заведомо подложных знаков может обернуться потерей водительского удостоверения на срок до года.

Он резюмировал, что форма номера может быть вариативной, но его содержание и читаемость — табу. Даже рамка должна быть нейтральной и не мешать идентификации. В противном случае желание выделиться или обычная невнимательность могут стоить не только денег, но и права управления автомобилем.

Ранее сообщалось, что за сокрытие автомобильных номеров теперь грозит лишение прав.