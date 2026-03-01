В России ввели первые правила для туристических поездов

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу уникальные правила, регулирующие жизнь пассажиров в туристических поездах. Приказ Минтранса как пишет РИА Новости , впервые вводит в правовое поле четкие определения понятий «туристский поезд» и «туристский железнодорожный маршрут», окончательно отделяя круизные путешествия от регулярных пассажирских перевозок.

Это решение стало ответом на стремительный рост популярности железнодорожного туризма, который за последние годы охватил более пятидесяти регионов страны. Теперь для 120 существующих маршрутов, включая дальние и пригородные направления, прописаны детальные нормы — от порядка покупки билетов до нюансов поведения в тематических вагонах.

Нововведения закрепляют ряд важных ограничений, которые отличают туристический рейс от обычной поездки в плацкарте. В частности, путешественники больше не смогут оформлять промежуточные остановки с последующим продлением срока действия билета. Если обычный пассажир имеет право сойти на станции и продолжить путь позже, то участник железнодорожного круиза привязан к графику своего состава. В то же время документ сохраняет базовые требования безопасности и гигиены: вход в вагон по паспорту, строгий запрет на курение, включая тамбуры, и недопустимость проезда в пачкающей или имеющей резкий запах одежде.

Приятным сюрпризом для любителей атмосферных поездок стало официальное разрешение на творческое самовыражение. В отличие от стандартных поездов дальнего следования, где шум часто становится поводом для конфликтов, в туристических составах теперь допускается игра на музыкальных инструментах и использование звукоусиливающей аппаратуры. Однако делать это можно только с согласия проводника, что позволяет соблюсти баланс между весельем и комфортом окружающих. Такие послабления подчеркивают особый статус турпоездов как пространств для отдыха и культурных программ, а не просто средств передвижения из пункта А в пункт Б.

Развитие нормативной базы призвано убрать последние законодательные барьеры, мешавшие превращению железных дорог в полноценные туристические объекты. Холдинг РЖД уже активно эксплуатирует десятки маршрутов в 52 субъектах федерации, предлагая пассажирам не только перевозку, но и экскурсионное сопровождение. Эксперты отрасли полагают, что четкая регламентация правил поможет избежать юридических споров при возврате билетов и повысит качество сервиса в ретро-поездах и фирменных круизных экспрессах, делая отдых на рельсах более предсказуемым и защищенным.

