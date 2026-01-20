В России выросли штрафы за перевозку детей без автокресел

С 9 января в России начали действовать новые, более строгие штрафы за перевозку детей без автокресел. Для обычных водителей сумма выросла до 5 тысяч рублей, для самозанятых таксистов — до 50 тысяч, а для компаний — до 200 тысяч рублей. Парламентарии уверены, что меры повысят безопасность маленьких пассажиров.

В России с 9 января вступили в силу новые размеры штрафов за перевозку детей без специальных удерживающих устройств. Теперь обычный водитель, который не использует автокресло, заплатит 5 тысяч рублей. Для самозанятых таксистов штраф увеличен до 50 тысяч рублей, а юридические лица — владельцы таксопарков или частные компании — могут столкнуться с санкцией до 200 тысяч рублей.

Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев отметил, что новые меры в первую очередь направлены на коммерческих перевозчиков. Если самозанятый таксист берет заказ с ребенком и не использует кресло, он автоматически получает штраф как должностное лицо. Для ИП и компаний риски еще выше, подчеркнул он.

Парламентарий отметил, что повышение штрафов заставит всех водителей обеспечивать детей исправными и сертифицированными креслами и бустерами. Рисковать своим заработком никто не станет: проще соблюдать закон, добавил Федяев.

По его словам, важную роль должны сыграть агрегаторы такси: они могут стимулировать водителей работать по «детским» тарифам, гарантируя наличие автокресел, а также оценивать соблюдение требований безопасности.

Федяев подчеркнул, что увеличение штрафа — не наказание, а способ донести простую мысль: автокресло для ребенка так же обязательно, как ремень безопасности для взрослого. Экономить на безопасности детей недопустимо, резюмировал депутат.

Ранее штрафы составляли 3 тысячи рублей для обычных водителей, 25 тысяч — для должностных лиц и 100 тысяч рублей — для юридических лиц.

