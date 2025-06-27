В России за будущее борется старейшая умирающая деревня

В мордовском селе Старое Синдрово разгорается «бой» за местную школу, которую власти планируют закрыть с 1 сентября. Сейчас в ней учатся 24 ребенка — по меркам сельской местности немало. Обозреватели KP.RU пообщались с жителями и узнали, как они пытаются сохранить учреждение и, вероятно, будущее своих детей.

Родители уже десять лет ведут неравную борьбу с чиновниками, отстаивая право детей на образование в родном селе. История противостояния началась в 2014 году, когда школу сначала превратили в филиал районной, лишив старших классов. С тех пор сельчане выиграли несколько судов, включая дело о транспорте для ученицы, которая два часа добиралась до занятий пешком.

Однако теперь власти нашли новый повод — «экономическую нецелесообразность». На содержание одного ученика здесь тратится 420 тысяч рублей в год — вчетверо больше нормы. Жители уверены, что после закрытия школы село обречено на вымирание, ведь многие уезжают в Москву и другие крупные города.

Ситуация в Старом Синдрове типична для российской глубинки. В том же Краснослободском районе за прошлый год родилось всего 50 детей. Но как показывает пример села Воздвиженье в Ивановской области, образовательное учреждение может стать точкой роста для умирающей деревни.

Сейчас родители в отчаянии — недавний референдум о закрытии школы они сорвали, отказавшись голосовать. Но окончательное решение может быть принято уже 1 июля. Пока же 24 ученика продолжают ходить на занятия.

Как напомнила «Комсомолка», похожая ситуация сложилась в селе Шокша — малой родине предков хоккеиста Александра Овечкина. Там под предлогом аварийного состояния закрывают школу с 26 учениками, хотя местные жители десятилетиями сами поддерживали здание в порядке. Уникальность Шокши в том, что здесь сохранился редкий диалект эрзянского языка, который может исчезнуть вместе со школой.

Ранее сообщалось, что в деревне округа Шатура развернулись масштабные работы по газификации.