В России за год уменьшилось число аэропортов-миллионников

По итогам 2024 года в России осталось 30 аэропортов, где число пассажиров превысило 1 млн. В этом году один из них, аэропорт Грозного, выбыл из списка: в 2023 году его пассажиропоток значительно увеличился благодаря росту внутреннего туризма на 29,3% и составил 1 млн человек. В 2024 году этот показатель снизился на 5,4% — до 951,5 тыс. пассажиров, сообщил РБК.

Шереметьево продолжает оставаться на первом месте, являясь основным аэропортом крупнейшей авиакомпании страны «Аэрофлот».

Благодаря оптимизации воздушного флота и увеличению рейсов на международных направлениях объем пассажирских перевозок в 2024 году возрос на 19,3%, составив 30,1 млн. Также в Шереметьево размещается небольшая часть флотилии лоукостера «Победа» и авиакомпании «Россия».

Группа авиаперевозчика увеличила пассажиропоток в 2024 году на 16,8% до 55,3 млн, из которых 36,8 млн было перевезено через Шереметьево, что на 19% больше, чем год назад, отметил генеральный директор Сергей Александровский в интервью «России 24».

Скромный рост показал петербургский Пулково, где число пассажиров увеличилось лишь на 3% с 20,4 млн до 20,9 млн. Однако в пресс-службе аэропорта утверждают, что это новый исторический рекорд.

Ранее сообщалось, что AZAL приостановил рейсы из Баку в Астрахань в целях безопасности полетов.