В России за паленым спиртным начнут следить из космоса

Производителей контрафактного алкоголя в России очень скоро начнут вычислять при помощи космических спутников. Соответствующий приказ Минфина, как пишет «Парламентская газета», вступит в силу уже со вторника, 3 декабря.

Отмечается, что вычисление недобросовестных компаний, производящих и торгующих паленой водкой, коньяком и другими крепкими напитками, будет возложено на контролирующие органы, которым разрешат использовать данные из космоса.

«Надзорные органы при поиске предприятий, где злоупотребляют производственными возможностями, будут следить за колебаниями уровня выброса теплового излучения от здания, наличием дыма, а также передвижением железнодорожного и грузового транспорта рядом с объектами. Все эти данные можно получить при помощи дистанционного зондирования Земли из космоса», — приводится в тексте приказа Минфина.

Издание напоминает, что разговоры в правительстве и профильных ведомствах о подобном механизме велись еще с 2020 года. Инициатива станет подспорьем госконтролю в области производства и оборота спиртосодержащей продукции в России.

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