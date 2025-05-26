В России на протяжении трех лет будут разработаны и напечатаны учебники, которые будут едины для всех школ. Такое заявление сделал Сергей Кравцов, руководитель Министерства просвещения. Его слова привело РИА Новости.

Министр выступил во время брифинга, который проводило российское правительство. Он пообещал, что на протяжении последующих трех лет в стране подготовят и выпустят учебники, которые будут едины для всех школ. По его словам, уже ведется разработка учебников по естественно-научным предметам: физике, химии, а также биологии.

«Фактически это будет единый коллектив, который синхронизирует изучение предметов физики с математикой, химией, биологией», — указал Кравцов.

Он добавил, что в планах есть подготовка учебников для углубленного изучения естественно-научных предметов. Она будет вестись с помощью коллектива Московского физико-технического института.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии согласились провести консультации со специалистами по поводу новых учебников. Он регулярно вызывают скандалы в обществе из-за искажения фактов и фальсификации некоторых событий. Национальное Министерство образования дало согласие на анализ содержимого со стороны профильных специалистов.