В России заблокировали сервис по проверке данных людей и компаний

В России по решению суда заблокировали онлайн-сервис FizCheck, который широко использовался мошенниками при оформлении сделок с недвижимостью, пишет телеграм-канал Baza. Этот ресурс позволял получать развернутую информацию о физических лицах и компаниях.

Сервис отображал обширные данные, включая сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), информацию о долгах, административных штрафах, судебных процессах, банкротствах, нахождении в розыске, налоговых обязательствах и даже подтверждал действительность паспорта.

Для получения такой сводки пользователю было достаточно ввести лишь фамилию, имя, отчество или паспортные данные человека.

По информации телеграм-канала, суд признал, что деятельность сервиса FizCheck способствовала совершению мошеннических действий, создавала препятствия в работе правоохранительных органов и нарушала установленный правовой режим защиты персональных данных.

