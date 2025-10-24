В России зафиксировали дефицит профессиональных клоунов

Российские цирки и концертные площадки столкнулись с острой нехваткой профессиональных клоунов. Как сообщил портал НСН, о сокращении числа артистов, способных качественно рассмешить публику, заявил народный артист Анатолий Марчевский.

По его мнению, современный зритель стал значительно более требовательным и перестал реагировать на традиционные репризы. Марчевский сравнил востребованного клоуна с ювелиром ручной работы, подчеркнув, что такие мастера становятся настоящей редкостью.

Проблема с кадрами наблюдается не только в сфере развлечений. Как отметил глава профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков, система школьного образования испытывает дефицит в несколько сотен тысяч педагогов. Основной причиной сложившейся ситуации он назвал низкий уровень заработных плат в отрасли.

Ранее сообщалось, что волонтеры-клоуны появятся в российском регионе.