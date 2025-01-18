В России зафиксировали рост числа хакерских атак на смартфоны

В 2024 году хакеры чаще взламывали Android-устройства граждан России. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель подразделения «Лаборатории Касперского» Kaspersky GReAT Дмитрий Галов.

В прошлом году владельцы Android чаще сталкивались с хакерскими угрозами. Доля пострадавших от злоумышленников россиян выросла на 12%, если сравнивать с 2023 годом. Тогда также фиксировали резкий рост кибератак, но судя по показателям, взломы лишь набирают обороты.

Как уточнил эксперт, хакеры распространяли зловредные программы. Часто пользовались методом рассылки в мессенджерах, в том числе под видом фотографий и трекеров для отслеживания доставки и так далее. Ловили наивных жертв на сервисы, которыми многие пользуются ежедневно.

Популярными у мошенников и киберпреступников троянов стали Mamont и SpyNote. Они помогали собирать нужную информацию о пользователях и перехватывать СМС, в том числе с кодами от банков и подтверждениями от сайтов и приложений.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о новый схеме мошенничества с электронным журналом школьников.