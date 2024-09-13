В России зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы

По данным за июль, численность безработных граждан в России составила 1,9 млн человек. Такие цифры озвучил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, сообщает РИА Новости.

Таким образом, в стране зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы — всего 2,4%.

При этом в России открыто достаточно большое количество вакансий. На официальном сайте «Работа России» размещено около 1,74 млн предложений от работодателей.

В ходе презентации на Всероссийской неделе охраны труда в Сириусе Котяков заявил, что в настоящее время центры занятости занимаются активным поиском дефицитных кадров для быстроразвивающихся отраслей экономики.

Ранее сообщалось о том, что россиянам предлагают вакансии с зарплатой от 400 тысяч рублей.