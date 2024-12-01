В России зафиксирован серьезный сбой в работе мессенджера Viber

Уточняется, что жалобы на плохую работу мессенджера появились еще в ночь. Изначально наблюдались сетевые сбои, которые мешали пользоваться приложением, позже стало увеличиваться число сообщений от пользователей. Наибольшая часть жалоб поступает из Забайкальского края, Бурятии, Иркутской, Самарской и Нижегородской областей.

Пользователи отмечают, что у них не загружается приложение, а также в отдельных случаях не прикрепляются мультимедийные файлы, появляются трудности с отправкой и получением сообщений. Кроме того, у удаливших ранее данное приложение также не получается установить его заново. При попытке установки вылезает сообщение о том, что отсутствует подключение к сети, несмотря на то что это не соответствует действительности.

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