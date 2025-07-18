В России заговорили о создании батальона в честь генерала Ермолова

Российский боец смешанных единоборств Максим Дивнич выступил в своем телеграм-канале с предложением о формировании батальона, названного в честь генерала Алексея Ермолова, известного своей ролью в покорении Кавказа.

Этому предшествовал инцидент в Луганске, в котором Дивнич вступил в конфликт с выходцем из Чечни. По словам спортсмена, причиной послужило недостойное поведение кавказского представителя.

«А давайте создадим батальон Ермолова? Со всей России люди ко мне приедут, и мы будем группой быстрого реагирования», — заявил он.

Дивнич аргументировал необходимость создания подобного подразделения тем, что «вот эти люди понимают только силу». Спортсмен признал, что воплощение такой инициативы в жизнь маловероятно.

В связи с произошедшим инцидентом он также обратился к некоему Апти, предположительно, имея в виду командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.

Ранее сообщалось, что чеченский боец отверг обвинения в приставаниях к замужней женщине в ЛНР.