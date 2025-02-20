В России захотели изменить механизм смены фамилии при заключении брака

Процесс выбора фамилии при заключении брака может стать проще в России. Так заявили авторы инициативы думской фракции «Новые люди», которые подготовили соответствующий законопроект.

Ксения Горячева из указанной партии предложила изменить механизм смены фамилии при заключении брака, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Новых людей». Там посчитали, что реализация идеи поможет в случаях, когда один из супругов хочет оставить свою фамилию, а другой сделать двойную. Дело в том, что желающие сталкиваются с тяжелой бюрократической процедурой, так как им приходится сначала менять ФИО и соответствующие документы, и лишь затем другие личные бумаги.

Идея партии предполагает, что при регистрации брака пара сможет выбрать удобный вариант в любом порядке, одинаковый или различный. При этом все будет проводиться на месте, без прежней волокиты.

«В жизни и без этого достаточно сложностей, поэтому наш законопроект обновляет устаревший механизм. Это не про фамилии, а про удобство и уважение к выбору людей» – приводит пресс-служба слова депутата Горячевой.

Проект партии внесли на рассмотрение в Государственную думу.

Ранее сообщалось, что депутаты внесли в ГД проект об увеличении порога страхования вкладов.