В России захотели ограничить продажу самогонных аппаратов

В России профильные ведомства разрабатывают проект по ограничению продажи самогонных аппаратов. Их будут продавать по паспортам. Об этом сообщил ТАСС.

Новый проект готовит Росалкогольтабакконтроль совместно с Министерством финансов. По нему будут ограничены продажи самогонных аппаратов в розничной торговле.

«Служба участвует в разработке предложений, включая ограничение розничной продажи самогонных аппаратов, запрет дистанционной торговли самогонными аппаратами», — заявил по этому поводу Юрий Васильченко, заместитель руководителя Росалкогольтабакконтроля.

Планируется, что каждый аппарат, который будет поступать в продажу, станет сопровождаться обязательным сертификатом безопасности. При его приобретении необходимо будет предъявлять паспорт.

Ранее уже сообщалось, что в РФ может появиться специальный реестр самогонщиков. В него будут вносить всех владельцев самогонных аппаратов. Такая мера призвана уменьшить количество нелегального производства спиртного в стране. На те аппараты, которые ввозятся из-за рубежа, может быть введена специальная экспортная пошлина.