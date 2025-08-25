В России захотели запретить пропаганду образа жизни тунеядцев

В России необходимо на законодательном уровне запретить пропаганду безделья. С такой инициативой в интервью «Абзацу» выступила председатель общественного движения «Иван Чай» Элина Жгутова.

По ее мнению, праздность является заразной для общества и не должна быть предметом для обсуждения. Жгутова отметила, что под влиянием красивой картинки из социальных сетей оказываются не только подростки, но и взрослые люди.

«К сожалению, существуют не совсем честные методы ее эксплуатации. Дискуссий не должно подниматься по этому поводу, хорошо безделье или плохо. Это бацилла, которая заразна очень [для общества]», — отметила общественница.

В качестве яркого примера пропаганды безделья она назвала шоумена Прохора Шаляпина. По словам Жгутовой, артист демонстрирует в социальных сетях стиль жизни, не имеющий реальной ценности.

Председатель общественного движения подчеркнула, что такое влияние может быть крайне опасным для подрастающего поколения, которое может столкнуться с разочарованием.

Накануне эксперты рассказали об увеличении числа людей, которые не занимаются ничем и не стремятся к самореализации. Так, среди подростков даже сформировалось течение «ни-ни», представители которого живут за счет родителей и не проявляют интереса к построению карьеры.

Ранее сообщалось, что российские зумеры все чаще выбирают онлайн-тусовки и саморазвитие вместо шумных вечеринок с алкоголем.