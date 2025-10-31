В России заявили о готовности перехода на 12-летнее школьное образование
Фото: [Сдача ЕГЭ по литературе в Истре/Медиасток.рф]
В России заявили о готовности образовательной системы к переходу на 12-летнее школьное обучение. С соответствующим заявлением выступил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) Владислав Гриб, передает РИА Новости.
По его словам, российские школьники ничем не уступают по уровню подготовки своим сверстникам из Японии, Китая и европейских стран.
«Мы вполне готовы к этому переходу. Вопрос лишь времени — я убежден, что мы к этому придем», — отметил Гриб.
Он обратил внимание на международный опыт, где во многих развитых странах 12-летнее образование начинается с шестилетнего возраста. Гриб призвал к спокойному и взвешенному обсуждению этой перспективы без излишней паники.
По мнению представителя ОП, в России уже фактически реализуется 12-летняя система обучения, поскольку подготовительные занятия в детских садах можно рассматривать как начальную ступень образования.
Накануне в Министерстве просвещения РФ отреагировали на эту инициативу, отметив, что любая новая образовательная программа должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу.
В ведомстве подчеркнули, что существующая российская образовательная система является сбалансированной и учитывает как возрастные особенности учащихся, так и современные требования к качеству обучения.
