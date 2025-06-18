В России заявили о подготовке девочек к материнству с трех лет

Глава республики Артем Здунов на ПМЭФ раскрыл детали проекта «Тонкая материя», где девочек уже с трехлетнего возраста готовят к созданию семьи и материнству. Об этом написала в личном блоге Ксения Собчак, которая посетила мероприятие в Санкт-Петербурге.

В Мордовии запустили необычную программу дошкольного воспитания, направленную на формирование традиционных семейных ценностей с раннего возраста. Артем Здунов раскрыл подробности проекта, отметив, что таким образом у детей с малых лет пытаются вызвать интерес к созданию семьи и понимание традиционных ценностей. Для юных жителей это делают в формате игры, в ходе которой они «могут уяснить социальные роли».

«Сюжетно-ролевые игры, 3-6 лет, папа, мама, полноценная семья. Что женщина готовится стать матерью — не только хорошим работником. Об этом надо говорить уже вот с такого возраста», — сказал Здунов.

Примечательно, что именно Мордовия последовательно реализует жесткую демографическую политику, согласно которой могут ввести запрет на склонение к абортам под угрозой штрафов. Дополнительным стимулом стали и специальные выплаты для молодых мам до 25 лет.

Власти Мордовии намерены расширять программу, рассматривая ее как часть комплексной стратегии повышения рождаемости в регионе.

Ранее сообщалось, что в Госдуме раскритиковали идею Львовой-Беловой о повышении планки многодетности.