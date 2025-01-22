В России заключенным предложили заводить котов в тюрьмах

В тюрьмах могут разрешить заключенным ухаживать за кошками, чтобы способствовать развитию доброты и эмпатии, сообщил телеграм-канал Mash.

По информации канала, в исправительных учреждениях Екатеринбурга и Омска уже живут коты с одобрения администрации, но на данный момент это находится на стадии эксперимента.

Инициатором этой идеи является депутат Арапов из партии «Новые люди», который считает, что присутствие кошек положительно сказывается на психоэмоциональном состоянии заключенных, способствует снижению агрессии и развитию социальных навыков и эмпатии, что часто теряется в условиях изоляции.

Все это, по его мнению, может снизить риск рецидивов (согласно статистике, 44% бывших заключенных совершают преступления повторно).

Создатели инициативы опираются на опыт Израиля, где подобная практика успешно применяется. Кроме того, данный подход может помочь решить проблему бездомных животных, предлагая усыновление котов из приютов. Все предложения уже направлены в Министерство юстиции РФ.

Ранее сообщалось, что в Японии пожилые женщины добровольно отправляются в тюрьмы ради выживания.