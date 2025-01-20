«Ъ»: в России закроют почти 20 городских прокуратур в региональных центрах

В России происходит процесс реорганизации органов прокуратуры, в результате которого в региональных центрах будет закрыто около двадцати прокуратур. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По их информации, эти изменения направлены на оптимизацию структуры и сокращение расходов.