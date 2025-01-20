«Ъ»: в России закроют почти 20 городских прокуратур в региональных центрах
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В России происходит процесс реорганизации органов прокуратуры, в результате которого в региональных центрах будет закрыто около двадцати прокуратур. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По их информации, эти изменения направлены на оптимизацию структуры и сокращение расходов.
В том числе это касается Брянской, Калининградской, Кемеровской и Курской областей.
Кроме того, будут ликвидированы прокуратуры в Томской, Хабаровской, Оренбургской, Самарской, Саратовской областях и Ставропольском крае.
Функции этих прокуратур будут переданы вышестоящим региональным надзорным органам.
Ранее сообщалось, что подмосковная прокуратура выложила фото трагедии под Дмитровом, где в ДТП с автобусом погибли три человека.