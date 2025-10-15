Депутат Матвейчев: чем беднее страна, тем выше в ней рождаемость

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил нестандартный подход к решению демографических проблем. По его мнению, высокая рождаемость наблюдается в бедных странах, поэтому материальная поддержка семей не является решающим фактором. Об этом сообщает «Рамблер» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости».

Парламентарий Олег Матвейчев заявил, что для улучшения демографической ситуации в России население должно жить в бедности. Он призвал раз и навсегда забыть о догме, согласно которой демографические проблемы решаются улучшением материальных условий. Основываясь на мировом опыте, депутат утверждает обратную зависимость: чем выше уровень жизни, тем ниже рождаемость.

Матвейчев назвал лукавством разговоры о том, что семьи начнут активно рожать при получении квартир или увеличении пособий. Он также раскритиковал современные жизненные установки, ориентированные на карьеру и сиюминутные удовольствия, отметив, что такая философия противоречит созданию многодетных семей. По его словам, именно в бедных государствах наблюдается самая высокая рождаемость, в то время как богатые страны постоянно сталкиваются с демографическим спадом.

Ранее сообщалось том, что в России хотят изменить маткапитал для роста рождаемости.