В России запланировали создать ГОСТ для взрослых квестов к 2025 году

В марте 2024 года в России уже приняли ГОСТ для детских квест-комнат, однако аналогичного для взрослых развлечений не последовало. Депутат Госдумы Яна Лантратова в беседе с KP.RU отметила, что ситуацию намерены исправить нововведениями уже к следующему году.

Согласно ГОСТу на детские квесты, организаторы должны четко информировать, на какой возраст это рассчитанно и что будут использовать в процессе. Для юных игроков запретили применять холодное оружие, открытый огонь, пилы, все, что может потенциально травмировать. Более того, развлекать детей на квестах смогут только сертифицированные аниматоры с доступом к «услугам в области развлечений и отдыха детей».

Как отметила Яна Лантратова, популярность квестов для взрослых также растет, что требует ввести четкие правила. Немало на таких развлечений ЧП, в том числе и со смертельным исходом.

«В первую очередь необходимо запретить этим документом применение колющих и режущих предметов, бензопилы, молотков, электрошокеров, огня. Запретить связывать людей, направлять на них оружие, душить. Следует прописать и требования к безопасности помещений», — перечислила депутат.

Сотрудников предлагают обязывать проходить медкомиссию, а участников — оформлять страховки.

Отметили, что документ ГОСТ для взрослых квестов могут разработать к 2025 году.

Ранее сообщалось, что в две школьницы из Уфы пострадали во время хоррор-квеста «Судная ночь».