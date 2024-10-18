В России запретили использовать три вида ПЭТ-упаковки
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Правительство РФ запретило производить и использовать три вида ПЭТ-упаковки. Запрет вступит в силу с 1 сентября 2025 года, сообщает «Российская газета».
Речь идет о многослойных бутылках, упаковках с этикетками из поливинилхлорида и бутылках для пищевой промышленности всех цветов, кроме зеленого, коричневого, голубого, белого и бесцветного.
Данный запрет обусловлен тем, что отходы от этой продукции не подлежат утилизации и обработке или же это является очень трудоемким процессом.
Ранее сообщалось о том, что наценку торговых сетей в России на сливочное масло оценили в 70%.