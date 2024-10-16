Наценку торговых сетей в России на сливочное масло оценили в 70%

Увеличение цены сливочного масла в России случилось в связи с ростом себестоимости производства, удорожания цен на импортное сырье, упаковку и логистику, а также наценки торговых сетей, которая превышает 70%. Об этом пишет ТАСС и ссылается на слова заместителя председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова.

Как отметил эксперт, еще в августе стоимость сырья выросла на 10-20%, логистика прибавила в цене 30-35%, а упаковка – 10-15%. При этом он уточнил, что при изготовлении масла, в том числе, используются жиры, приобретенные за границей.

Кроме того, на цену итогового продукта влияет увеличение ключевой ставки, нехватка специалистов и проблемы при обслуживании западной техники. На сегодняшний день килограмм сливочного масла в розницу стоит 1040,7 рублей, что на 20,4% больше, чем в январе. Оптовая цена ниже и составляет 606,4 рублей за килограмм продукта. Леонов также отметил, что производители закладывают рост себестоимости масла в отпускную цену, но лишь частично и в ущерб собственной прибыли.

Ранее Федеральная антимонопольная служба проверила цены на хлеб и заявила, что они неоправданно высокие. Контролирующий федеральный орган сообщил о наценке в 60%, однако в некоторых торговых сетях она оказалась еще больше.