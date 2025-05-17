В России запретят использовать неразлагаемую посуду в районе Байкала
В районе Байкала запретят оборот неразлагаемой посуды
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В России могут ввести запрет на использование в границах Байкальской природной территории посуды и упаковки из не подлежащих компостированию материалов. Соответствующее поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин.
Об этом сообщается на сайте Кремля.
Кроме того, на такие посуду и упаковку могут наносить маркировку для потребителей, предупреждающей о причинении вреда озеру Байкал.
Срок исполнения поручения – 1 июля, ответственным назначен премьер РФ Михаил Мишустин.
Ранее сообщалось о том, что Путин отказался знакомиться с мирным планом США по Украине.