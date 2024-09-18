В России запущен электронный реестр повесток для военнообязанных

В России тестируется платформа реестра электронных повесток для военнообязанных. В настоящий момент проверка Единого реестра воинского учета проводится в Рязанской области, Сахалинской области и Республике Марий Эл.

С начала этого года электронные повестки признаны равнозначными бумажным и будут рассылаться уже в текущий осенний призыв. Призывникам, не явившимся по повестке, будет запрещен выезд из страны.

Для входа в реестр повесток необходимо использовать подтвержденную учетную запись на Госуслугах через ЕСИА. При отсутствии учетной записи нужно пройти регистрацию. Через семь дней после добавления в реестр повестка автоматически считается врученной, и с этого момента пользователю запрещается покидать Россию.

В случае неявки в военкомат в назначенное время призывникам дополнительно ограничат возможность управлять транспортом, регистрировать транспорт и недвижимость, получать кредиты и займы, регистрироваться в качестве ИП или самозанятого. Все ограничения будут сняты в течение суток после явки в военкомат.

Ранее сообщалось, что почти тысячу выпускников областного медколледжа устроили на работу в больницы Подмосковья.