В России запустили голосование за победителей Русской музыкальной премии

На сайте RU.TV началось голосование за победителей Русской музыкальной премии. Зрители могут в онлайн-формате выбрать, кто получит главный приз мероприятия.

Голосование включает в себя два этапа, но первый начался 21 марта. На сайте в каждой из 11 номинаций пользователи могут вписать имя артиста или группы, а также песни и клипа, которые считают самыми лучшими.

Далее стартует второй этап голосования, который завершится только в день премии. Итоги отбора телеканал объявит 22 апреля.

Голосование также традиционно будет по номинации «Фан или профан. Лучший фан-клуб». В ходе этого выберут самые сплоченные звездные фан-клубы.

Ранее сообщалось, что актеры Роман Мадянов и Евгения Добровольская получили премию «Ника» посмертно.