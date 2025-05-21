В России запустили масштабную акцию по поиску родных павших героев

Газета «Аргументы и факты» начинает проект «Вернем героям имена», помогая идентифицировать останки солдат Великой Отечественной войны. Специалисты лаборатории антропологической реконструкции РАН уже воссоздали внешность 40 бойцов, шестерых из которых удалось опознать.

Антропологи публикуют портреты воинов. Например, наиболее точно узнали о трех защитниках. Первый — молодой боец небольшого роста (163 см), погибший под Ржевом. Его отличали крупные глаза и характерный разрез век. Второй — медсестра 18-22 лет, погибшая при спасении раненого на Волховском фронте. Третий — высокий мужчина (183 см), которого взрыв засыпал землей вместе с личными вещами.

Отмечается, что ученые намерены воссоздать облик еще 20 неизвестных героев в 2025 году.

Проект призван помочь не только установить имена героев, но и их родственников. В рамках акции редакция aif.ru готова помочь организовать экспертизу. Каждое опознание — шанс восстановить историческую справедливость и вернуть имя военному, ведь медальоны рядом с останками находят очень редко.

Ранее сообщалось, что в России представили уникальный проект, посвященный восстановлению разрушенных дворцов.