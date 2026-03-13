В России запустили проект «Смартфон за внимание»: устройство и связь можно получить бесплатно

«Бюро цифровых проектов» объявило о старте приема предзаказов на уникальный проект «Смартфон за внимание», пишет портал ixbt.com.

Суть программы проста: пользователи могут получить современный смартфон и ежемесячный пакет связи совершенно бесплатно. Платить не нужно ни за само устройство, ни за минуты, ни за гигабайты.

В чем подвох? В обмен на бесплатные услуги пользователи соглашаются на просмотр рекламы, которая интегрирована прямо в интерфейс программной оболочки смартфона. При этом базовая функциональность устройства остается доступна всегда. Специальное ПО позволяет гибко настраивать тематику рекламы под интересы владельца.

В ежемесячный пакет входят 20 гигабайт интернет-трафика, 250 минут звонков и 50 СМС. Сам смартфон оснащен 6,88-дюймовым экраном с частотой обновления 120 герц, емкой батареей на 5000 миллиампер-часов и 50-мегапиксельной камерой.

Генеральный директор компании Александр Моисеев назвал проект новой моделью потребления. По его подсчетам, экономия для пользователя составляет около 25 тысяч рублей на покупке гаджета и еще 500 рублей ежемесячно на абонентской плате.

Чтобы стать участником, нужно оставить заявку на официальном сайте и заполнить анкету. После одобрения смартфон можно забрать в пункте выдачи заказов.

