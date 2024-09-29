В России запустили Telegram-бот для сдачи в плен украинских военных
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Украинские военные, помимо уже существующей не один год специальной радиоволны, смогут сдаваться в плен теперь и через запущенного для этого Telegram-бота. Об этом в беседе с ТАСС проинформировал замглавы информцентра «Мелодия» 88-й РДБр «Эспаньола» Евгений Рассказов.
Как поведал собеседник агентства, с помощью Telegram-бота деморализованные украинские военные смогут выйти на связь с российской стороной и обсудить условия сдачи.
«Находящиеся там и вынужденные держать оборону боевики ВСУ в настоящий момент, мягко скажем, деморализованы. Именно поэтому мы предлагаем связь через наш бот», — рассказал Рассказов.
Он добавил, что в разработке бота для Telegram, помимо аналитиков бригады «Эспаньола», участвовали представители российской военной разведки.
Ранее российский военный эксперт Баранец заявил, что украинские войска активнее бросают позиции и сдаются в плен взводами.