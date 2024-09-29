В России запустили Telegram-бот для сдачи в плен украинских военных

Украинские военные, помимо уже существующей не один год специальной радиоволны, смогут сдаваться в плен теперь и через запущенного для этого Telegram-бота. Об этом в беседе с ТАСС проинформировал замглавы информцентра «Мелодия» 88-й РДБр «Эспаньола» Евгений Рассказов.