В России запустят эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ

Об эксперименте со ссылкой на пресс-службу Минстроя сообщает РИА Новости.

С 1 февраля россиян, у которых имеются долги по оплате жилищно-коммунальных услуг, будут уведомлять обо всех этапах судебного разбирательства через портал «Госуслуги».

В пилотном проекте примут участие регионы с «высоким уровнем цифровой зрелости».

Граждан будут уведомлять о задолженностях по оплате помещения, машино-места в многоквартирном доме, коммунальных услуг, энергетических ресурсов и взносов на капитальный ремонт.

Поставщики жилищно-коммунальных услуг смогут обратиться в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства и передать информацию о просроченных задолженностях.

После этого в ГИС на основании сведений, полученных из Росреестра, Социального фонда России и МВД формируется пакет документов для обращений в суд.

Пока документ находится на согласовании со всеми заинтересованными органами исполнительной власти и отраслевыми экспертами. Его окончательная версия будет готова после прохождения регламентных процедур.

Ранее депутат Разворотнева назвала субъект РФ, где максимально вырастут тарифы на коммунальные услуги.