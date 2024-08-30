В России запустят оплату проезда в метро еще в трех регионах

Оплату проезда в метро по биометрии до конца года запустят еще в трех региона России. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий на церемонии запуска сервиса в метрополитене Казани.

По его словам, в скором времени система начнет работать в Самаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Поволоцкий подчеркнул, что в 2025 году оплата проезда биометрией появится во всех субъектах РФ, где существуют метрополитены.

Как отметил гендиректор Центра, системы в Самаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде находятся на этапе внедрения. Так, на некоторых станциях уже появились соответствующие терминалы.

Оплата по биометрии представляет собой метод совершения финансовых транзакций, который использует уникальные биометрические данные пользователя для подтверждения его личности. Это могут быть отпечатки пальцев, распознавание лица, радужная оболочка глаза или голос.

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