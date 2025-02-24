В России женщины начали чаще скрывать свои накопленные деньги от семьи

Более половины россиян (55%) открыто сообщают о своих доходах членами семьи, в то время как 21% делятся этой информацией только с отдельными родственниками. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой исследование сервиса «Работа.ру».

Отмечается, что при этом 13% участников опроса предпочитают не раскрывать сведения о своих доходах. Интересно, что женщины значительно чаще скрывают эту информацию: 16% представительниц прекрасного пола не обсуждают свои доходы, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 10%.

Относительно распределения накоплений на личные нужды результаты опроса показали, что 27% респондентов откладывают до 10% своего заработка, 17% — от 10 до 30%, 9% — от 30 до 50%, а 7% удается успешно запасать более половины своего ежемесячного дохода.

Что касается раскрытия информации о своих накоплениях, то 47% опрошенных делятся этой информацией со всеми домочадцами, 18% доверяют только некоторым членам семьи, а 38% предпочитают держать свои сбережения в секрете.

Также наблюдается гендерное различие — 41% женщин скрывают свои сбережения, тогда как среди мужчин этот процент составляет всего 17.

Ранее сообщалось, что в январе 2025 года российские граждане оформили 2,7 млн розничных кредитов на сумму 475,12 млрд руб.