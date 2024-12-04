В России жены стали чаще искать информацию об отправке мужа на СВО

В 2024 году среди женщин в России наблюдается значительный рост интереса к данным о том, как можно отправить мужа на фронт. Запросы на эту тему увеличились в 15 раз в период с мая по август, сообщил телеграм-канал «Ньюсач/Двач».

В частности, в июле количество таких запросов достигло 3,5 тыс., а в августе — 4,2 тыс. Согласно имеющимся данным, до июля 2023 года подобные поиски в интернете не имели места.

Лишь к концу весны и летом стало наблюдаться повышение выплат добровольцам, которые заключают контракты с Министерством обороны России.

Ранее сообщалось, что россиянки сошли с ума от нового бьюти-тренда, начав массово брить лицо.