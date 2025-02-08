В российских школах хотят ввести индивидуальное расписание для учеников

В российских школах могут внедрить стратовую систему обучения, когда у каждого ученика будет возможность учиться по индивидуальному расписанию. С данной инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия»).

Набор предметов будет определяться на основании результатов тестирования на способности и тип мышления.

По мнению Антропенко, переход от классно-урочной системы к стратовой системе обучения должен осуществляться сразу после начальной школы. Его слова передает РИА Новости.

Депутат отметил, что все дети разные, поэтому важно, чтобы был индивидуальный подход к каждому ученику.

Это позволит сделать процесс обучения более доступным, интересным и понятным, заключил парламентарий.

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