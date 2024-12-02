Уменьшение количества уроков в школах позволит снизить учебную нагрузку на детей, а качество образования при этом не пострадает. Такое мнение в интервью ТАСС высказала первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

Современные школы, отметила собеседница издания, слишком сконцентрированы на академических успехах учащихся, игнорируя при этом физическое и психологическое состояние учеников. В результате у детей возникают стресс, усталость и проблемы со здоровьем.

Лантратова призывает скорректировать учебные планы с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей.

Она также подчеркнула необходимость усиления внеучебной деятельности в школах, которая способствует развитию творческих способностей.

Важно, чтобы в школах были созданы условия, позволяющие детям заниматься спортом, искусством и заниматься в различных кружках и секциях, заключила Яна Лантратова.

Ранее сообщалось о том, что в Славянске оккупационные власти закрывают все школы и запретили жителям собираться компаниями больше двух.