В российских вузах увеличат число бюджетных мест по трем направлениям

Со следующего года в российских вузах планируется увеличить число бюджетных мест по таким направлениям, как инженерно-техническое, педагогическое и медицинское.

Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе совещания с ректорами университетов.

«На 2025 год, по сравнению с 2024-м, сохраняется и даже увеличивается выделяемое вузам количество бюджетных мест на приоритетные направления, в рамках которых готовят инженерно-технические, педагогические и медицинские кадры», — цитирует его слова телеграмм-канал ведомства.

Ранее сообщалось о том, что с 2025 года российские вузы начнут переходить на новую модель образования. Цель данного процесса – совершенствование системы.