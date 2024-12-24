В российских вузах увеличат квоту для студентов из Таджикистана

Студентам из Таджикистана предоставлена самая большая квота на обучение в российских вузах. Об этом в ходе переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил президент РФ Владимир Путин.

В настоящее время в вузах РФ получают образование около тысячи человек, добавил глава государства.

Он также отметил, что Москва и Душанбе активно развивают гуманитарное направление.

Россия постоянно увеличивает квоты для таджикистанцев и планирует это делать и дальше, заключил Путин.

Ранее сообщалось о том, что третий трудовой семестр студенческих отрядов закрыли в Подмосковье.